Palermo, comincia la stagione 24/25: Nikolaou per la difesa dei rosa

In ritiro le prime valutazioni, poi le prossime mosse di calciomercato

Il Palermo inizia ufficialmente la stagione 2024/2025 con il raduno in provincia di Brescia. Tre giorni di test a porte chiuse prima del trasferimento a Livigno, sede del prossimo ritiro estivo che inizierà domenica 7 luglio.

Contestualmente il club rosanero resta attivo nella sessione estiva di calciomercato da poco cominciata (lunedì uno luglio il via ufficiale). In vista della costruzione della rosa che affronterà il prossimo campionato di Serie B, il ritiro estivo e il calciomercato si intrecciano per quelle che saranno le scelte di Dionisi e De Sanctis.

Il tecnico, infatti, ha convocato 25 calciatori per il raduno a Coccaglio prima del trasferimento a Livigno. E servirà del tempo all’allenatore per valutare tutti in termini tecnici, tattici e caratteriali. La preparazione sul campo del Centro di Preparazione Olimpica Aquagranda sarà fondamentale per capire i prossimi movimenti del Palermo.

Il punto sul calciomercato: ecco Nikolaou

Intanto, però, il direttore sportivo del Palermo sembra aver chiuso la prima trattativa della sua gestione in rosanero. Dopo diversi giorni, infatti, si sarebbe definito l’affare che dovrebbe portare il difensore greco Dimitris Nikolaou in rosanero dallo Spezia. Aurelio e Soleri, inseriti nell’accordo, dovrebbero raggiungere il club bianconero con formule diverse.

Per quanto riguarda le entrate, poi, non si registrano novità particolari. Come accennato prima, probabilmente, verranno valutati alcuni elementi in sede di preparazione pre campionato. A quel punto, allenatore, ds e società potranno sedersi al tavolo per discutere quali saranno le prossime mosse.

Resta da monitorare il mercato in uscita, chiaramente, che incide sulle scelte che verranno prese per la costruzione della squadra rosanero. Ma anche questa situazione verrà valutata e ben definita dopo i primi giorni di ritiro estivo. Un incrocio, come detto, che potrebbe portare a una scossa nel mercato del Palermo tra partenze e nuovi arrivi.