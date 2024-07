Palermo, i convocati per il ritiro 2024: novità Peda, c’è anche Fella

Assenti tre difensori rosanero

Tutto pronto per il ritiro 2024 del Palermo. Il club rosanero ha comunicato la lista di calciatori che nella giornata di mercoledì 3 luglio si raduneranno in provincia di Brescia, in vista del ritiro che si svolgerà a Livigno (SO) dal 7 al 20 luglio.

Tre difensori assenti nell’elenco. Salim Diakité si aggregherà alla squadra domenica 7 luglio. Kristoffer Lund e Ionut Nedelcearu, invece, raggiungeranno i compagni al termine degli impegni con le rispettive nazionali (il terzino americano è stato eliminato dalla Copa América 2024 poche ore fa per mano dall’Uruguay).

I convocati per il ritiro del Palermo

Tra le novità nella lista dei convocati ci sono Patryk Peda, difensore acquistato lo scorso anno e rientrato dal prestito alla SPAL, e Giuseppe Fella, attaccante dei rosanero negli ultimi anni girato in prestito a diverse squadre di Serie C (contratto in scadenza a giugno 2025).

Aurelio

Broh

Brunori

Buttaro

Ceccaroni

Corona

Cutrona

Damiani

Desplanches

Di Francesco

Di Mariano

Fella

Gomes

Graves

Insigne

Lucioni

Nespola

Peda

Pigliacelli

Ranocchia

Saric

Segre

Soleri

Stulac

Vasic