Palermo, il punto sul mercato: affondo importante per Vasic

Le ultime notizie sui movimenti di calciomercato dei rosa a pochi giorni dall'apertura ufficiale della sessione estiva

PALERMO – A pochi giorni dall’apertura ufficiale della finestra di calciomercato continuano in casa Palermo le manovre di mercato per rinforzare la rosa del tecnico Eugenio Corini. In settimana è già stato annunciato il primo colpo del duo Rinaudo-Bigon, con l’ufficialità di Fabio Lucioni che va a rinforzare con carisma ed esperienza la retroguardia rosanero.

L’arrivo a titolo definitivo del difensore ex Lecce si prospetta essere solo il primo di un mercato in fermento, con l’obiettivo di costruire una rosa che possa competere per la promozione diretta in Serie A.

VASIC E CECCARONI A UN PASSO

La notizia più rilevante delle ultime ore è sicuramente quella dell’affondo importante del Palermo per Aljosa Vasic. Stando a quanto riferito dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio sarebbe ad un passo l’accordo tra il Padova, club proprietario del cartellino del classe 2001, e i rosanero che avrebbero superato con un’offerta superiore ai 2 milioni di euro con bonus la concorrenza di alcune squadre di Serie A e degli olandesi del Feyenoord.

Otto gol e quattro assist in 35 presenze da trequartista nell’ultimo campionato di Serie C, Vasic sarebbe un colpo di grande spessore soprattutto in prospettiva e il giocatore avrebbe già espresso il proprio gradimento per un eventuale approdo in rosanero.

Vicina alla fumata bianca anche la trattativa tra la compagine rosanero e il Venezia per Pietro Ceccaroni. Il d.s. dei lagunari Antonelli, nei giorni scorsi, ha confermato che per il difensore classe 1995 c’è una trattativa in atto e in virtù dell’accordo già raggiunto con il giocatore dovrebbe essere questione di giorni la finalizzazione del suo passaggio al Palermo.

IN ATTACCO OCCHI SU MANCUSO

Continuano a circolare, intanto, i nomi dei profili finiti sul taccuino del duo Rinaudo-Bigon per quanto riguarda centrocampo e attacco. In mediana, al momento, la situazione sembra essere in stand-by in attesa di capire il futuro di Damiani e Broh, soprattutto in virtù degli slot di lista Over da dover liberare per poter aggiungere nuovi innesti.

Rimane ancora da capire il destino di Valerio Verre. Visti i problemi di sovrannumero, la Sampdoria dovrà operare dei tagli soprattutto sui giocatori con gli ingaggi più onerosi e Verre potrebbe essere proprio uno di questi, con il Palermo pronto ad andare alla carica sul classe 1994 in caso di apertura ad una sua cessione.

In attacco il nome caldo degli ultimi giorni sembra essere quello di Leonardo Mancuso. L’attaccante di proprietà del Monza, nell’ultima stagione in cadetteria con la maglia del Como, avrebbe già dato il proprio benestare per un eventuale approdo in rosanero e la pista nei prossimi giorni potrebbe diventare sempre più calda. L’altro nome uscito nelle ultime ore per il reparto avanzato è quello di Emmanuel Gyasi, per il quale ci sarebbero già stati contatti da parte dei rosa ma l’operazione non è affatto semplice.