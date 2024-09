Palermo, il numero delle tessere emesse a fine campagna abbonamenti

Più di mille abbonamenti sottoscritti rispetto alla passata stagione

Si è conclusa nella giornata di domenica 15 settembre la campagna abbonamenti 2024-2025 del Palermo FC. Le tessere stagionali sottoscritte dai tifosi rosanero per assistere alle gare del campionato di Serie B sono 13.680, più di mille rispetto alla stagione 2023-2024. A riportarlo è il sito ufficiale del club rosanero.

Dopo il grande successo dell’iniziativa solidale che lo scorso anno ha consentito di creare borse di studio contro la dispersione scolastica per ragazzi in difficoltà nel quartiere di Borgo Nuovo, anche quest’anno abbonandosi ogni tifoso ha contributo ad aiutare chi è meno fortunato.

Per ogni abbonamento sottoscritto, infatti, il Palermo donerà 2 euro al progetto Palermo in the Community finalizzato alla realizzazione di campi di calcetto in quartieri disagiati della città, in collaborazione con il Comune di Palermo e in linea con gli analoghi progetti internazionali di City Football Group, che hanno già portato alla creazione di oltre 60 campetti in tutto il mondo.