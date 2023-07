Palermo, caos al concerto di Geolier: la polizia avvia le indagini

Avviata una fase istruttoria per scoprire se sono state violate le licenze di pubblica sicurezza

PALERMO – Lo scorso giovedì 20 luglio, ai Cantieri Culturali alla Zisa alcuni giovani sono saliti sul palco interrompendo, così, il concerto del rapper Geolier.

La polizia ha avviato delle indagini per chiarire meglio cosa non ha funzionato, in particolare modo nelle misure di sicurezza. La Questura di Palermo in una nota precisa che:

così come stabilito dalla legge, anche in considerazione dell’attività imprenditoriale e di profitto svolta dall’organizzatore dell’evento, è su quel soggetto che devono gravare le responsabilità legate all’adozione delle misure di safety e securIty.

Per ciò che concerne l’evento in questione, è già stata avviata una fase istruttoria volta alla individuazione di diverse violazioni concernenti le prescrizioni allegate alla licenza di pubblica sicurezza rilasciata dal questore.

Tali violazioni – continua la nota -, se riscontrate, condurranno a provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa ed eventualmente penale. Allo scopo di riscontrare le citate violazioni e per attualizzare e contestualizzare le prescrizioni che il questore della provincia di Palermo adotterà in occasione di futuri eventi, già stamani, così come disposto dalla commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, è stato effettuato dai membri di questura, vigili del fuoco ed asp, un sopralluogo ai Cantieri Culturali della Zisa. Nel caso in cui si riscontrassero ulteriori violazioni, il questore si riserva la facoltà di revocare le licenze.

Ulteriori misure sanzionatorie saranno adottate nei confronti di chi – conclude la nota -, salendo sul palco, ha provocato l’interruzione dello spettacolo ed alla cui identificazione sta lavorando personale del commissariato di P.S. “Zisa-Borgo Nuovo”.