Palermo, invasione ‘di palco’ e salta il concerto di Geolier VIDEO

Un gruppo di giovani ha creato il caos

PALERMO – Serata da dimenticare per chi aveva deciso di andare al concerto di Geolier a Palermo. L’evento era in programma ai Cantieri Culturali alla Zisa, nell’ambito del cartellone Green Pop Fest organizzato da Puntoeacapo e Comune. Una quindicina di ragazzi, durante l’esibizione del cantante napoletano, sono saliti prima sulle transenne e poi sul palco, interrompendo il concerto quando era trascorsa poco meno di un’ora.

L’esibizione, poi lo stop obbligato

Il pubblico ed il cantante hanno invitato i giovani a scendere dal palco per potere riprendere lo spettacolo ma non è servito.

L’ira del pubblico

Il pubblico, spazientito, ha iniziato a lanciare bottigliette d’acqua sul palco per far scendere gli ‘invasori’ che, però, hanno rilanciato il tutto indietro facendo scappare via gli spettatori.