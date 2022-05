Palermo capitale contro la violenza

Il Forum vedrà la partecipazione di magistrati, politici, accademici, reti di donne nazionali e internazionali

PALERMO – La Fondazione Marisa Bellisario Delegazione Sicilia lancia il progetto “Palermo Capitale internazionale della lotta alla Violenza di Genere” e chiede al futuro Sindaco l’istituzione di un Forum Annuale.

L’imprenditrice Marcella Cannariato, Referente della Fondazione Bellisario Sicilia ed esperta della Ministra Elena Bonetti e la giurista d’impresa Florinda Scicolone, anch’essa membro della Fondazione Marisa Bellisario lanciano un progetto pilota per la città di Palermo che si propone di diventare capitale europea e del mediterraneo per la lotta alla violenza di genere.

Il progetto “Palermo Capitale internazionale della lotta alla Violenza di Genere”, verrà proposto al futuro Sindaco della città e dovrebbe essere calendarizzato il 25 novembre, giornata indicata dall’ONU per la lotta alla violenza sulle donne.

Il Forum Internazionale per la violenza di genere vedrà la partecipazione di magistrati, politici, accademici, reti di donne nazionali e internazionali per confrontarsi sulla piaga sociale della violenza.

In particolare saranno affrontati i temi violenza domestica, stalking, codice rosso, infibulazione e molto altro. L’ istituzione di un Forum Internazionale a Palermo, porterà ad accendere i riflettori sulla città, come capitale della lotta alla violenza di genere.

Palermo “è la porta del Mediterraneo oltre ad essere un città dell’Unione Europea”.

“Una manifestazione simbolica che desidera anche divenire riscatto del Sud attraverso l’attenzione a queste tematiche, che qui nel meridione riscontrano quotidianamente episodi di cronaca” – dichiarano Marcella Cannariato e Florinda Scicolone – In più Palermo vede purtroppo maggiori vittime ‘al femminile’ poichè la Sicilia è la regione fanalino di coda dell’occupazione femminile e la dipendenza economica dall’uomo è la madre della violenza domestica. Sarebbe quindi auspicabile – concludono- che la nuova amministrazione comunale rilanci in modo potente il tema, ponendo una cassa di risonanza internazionale sull’impegno verso la difesa dei diritti di tutte le donne.”