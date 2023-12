Palermo, carabiniere infedele e cinque pusher arrestati per corruzione

Il militare avrebbe ceduto informazioni su indagini in corso in cambio di denaro

PALERMO – Avrebbe rivelato informazioni su indagini in corso a cinque pregiudicati per droga. Questa l’accusa che ha portato all’arresto di un carabiniere e altri cinque indagati in un’inchiesta coordinata dalla procura di Palermo che ha emanato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il militare e i cinque presunti complici del “patto corruttivo”.

L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita dai carabinieri del Comando provinciale. Le indagini si riferiscono al periodo fra gennaio e ottobre 2023 e sono state condotte dai militari della Compagnia di Palermo-San Lorenzo. Acquisito un grave quadro indiziario sulla sussistenza di un rapporto corruttivo tra un carabiniere e gli altri 5 destinatari del provvedimento, tutti già noti alle cronache per spaccio di droga. Secondo l’accusa il militare avrebbe rivelato informazioni su indagini in corso, ottenendo in cambio imprecisate somme di denaro. Per tutti gli indagati, due dei quali già agli arresti domiciliari per altri reati, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere.