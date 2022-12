Palermo, Carabinieri donano 160 chili di formaggi sequestrati alla Caritas

Dopo aver accertato la bontà del prodotto

I militari del comando provinciale e del Nas di Palermo hanno consegnato alla Caritas Diocesana di Palermo 160 kg di formaggi, che erano sequestrati in un caseificio della provincia senza che fosse stata attuata correttamente la tracciabilità degli ingredienti, in modo da garantire la sicurezza della filiera alimentare. I carabinieri, dopo aver verificato, con i veterinari dell’Asp, la bontà dei prodotti caseari in esecuzione di un’ordinanza di devoluzione beneficenza, concordata con l’assessorato regionale delle Attività produttive, hanno consegnato i formaggi, del valore di circa 3.000 euro, destinati agli indigenti.