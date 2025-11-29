Palermo-Carrarese: i rosanero tornano in campo al “Renzo Barbera” – LIVE

Palermo-Carrarese, match valido per la 15ª giornata del campionato di Serie B, va in scena allo stadio “Renzo Barbera”.
Palermo-Carrarese: la partita
Articolo in aggiornamento
Ore 19:15 – I calciatori rientrano negli spogliatoi, calcio d’inizio alle 19:30
Ore 18:53 – Le squadre scendono in campo per il riscaldamento pre-partita
Palermo-Carrarese: il tabellino
PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 10 Ranocchia, 13 Bani (C), 19 Bereszynski, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni. A disposizione: 1 Gomis, 22 Bardi, 9 Brunori, 14 Vasic, 17 Giovane, 23 Diakité, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli. Allenatore: Inzaghi.
CARRARESE: 1 Bleve, 3 Imperiale (C), 4 Illanes, 9 Abiuso, 11 Cicconi, 17 Zuelli, 18 Schiavi, 37 Calabrese, 44 Sekulov, 70 Hasa, 72 Zanon. A disposizione: 99 Fiorillo, 5 Salamon, 6 Oliana, 7 Belloni, 8 Melegoni, 10 Bozhanaj, 13 Bouah, 21 Rubino, 28 Distefano, 32 Finotto, 77 Parlanti, 92 Torregrossa. Allenatore: Calabro.
ARBITRO: Mario Perri (Roma 1). Primo assistente: Alessandro Costanzo (Orvieto). Secondo assistente: Glauco Zanellati (Seregno). Quarto ufficiale: Enrico Gemelli (Messina). VAR: Luigi Nasca (Bari). AVAR: Stefano Del Giovane (Albano Laziale).
MARCATORI:
NOTE: