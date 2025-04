Palermo-Carrarese, ipotesi Segre titolare: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori

Il Palermo è alla ricerca dell’ennesimo riscatto stagionale nel match in programma per il giorno di Pasquetta. A partire dalle ore 15.00, infatti, i rosanero ospiteranno la Carrarese guidata da Antonio Calabro allo stadio “Renzo Barbera”. Per la compagine di Alessio Dionisi non sono più ammessi passi falsi. Mancano ormai solo cinque partite alla fine della regular season e i siciliani hanno ridotto al minimo il margine di errore.

Il Palermo, infatti, è reduce dalla sconfitta esterna contro il Bari del turno precedente. La mancanza di continuità di risultati ha condizionato praticamente tutta la stagione dei rosa. Nelle ultime cinque partite la squadra del capoluogo siciliano ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Attualmente si trova al settimo posto in classifica con 45 punti, ma le contendenti per un posizione nella griglia playoff sono tante e anche vicine, per questo il Palermo non può più sbagliare.

Al “Renzo Barbera” arriva la Carrarese. Squadra neo promossa lo scorso anno dalla Serie C che sta rendendo al meglio nel campionato cadetto. I giallazzurri sono reduci dal pareggio per 2-2 contro il Catanzaro e nelle ultime cinque gare hanno portato a casa una vittoria, tre pareggi e un ko. Sono undicesimi in graduatoria con 38 punti e nella partita di andata si sono imposti di misura contro i rosanero grazie al gol di Shpendi.

Palermo-Carrarese: le probabili formazioni

Mister Dionisi, nel suo 3-4-2-1, ritrova Ceccaroni per il terzetto difensivo. Blin, dunque, riprende posto in mediana accanto a Gomes. Alle spalle di Pohjanpalo agiranno con ogni probabilità Brunori e Segre. Quest’ultimo torna dalla squalifica e sembra essere più avanti nelle gerarchie rispetto a Verre.

Antonio Calabro schiera i suoi con il 3-5-2. Le chiavi del centrocampo dei toscani sono affidate a Schiavi, mentre sulle corsie laterali ci saranno Zanon e Cicconi. In avanti, la coppia d’attacco sarà formata da Cherubini e Finotto.

PALERMO (3-4-2-1): Audero; Baniya, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi, Blin, Gomes, Lund; Segre, Brunori; Pohjanpalo.

CARRARESE (3-5-2): Fiorillo; Illanes, Guarino, Imperiale; Zanon, Zuelli, Schiavi, Giovane, Cicconi; Finotto, Cherubini.