Palermo, cartelle esattoriali per l’Imu su case ‘fantasma’

La strada ha cambiato nome, ma gli elenchi comunali non sono stati aggiornati

PALERMO – La cartella esattoriale è chiara, chiarissima: 900 euro fra Imu non pagata e interessi. Ci sono 60 giorni di tempo per pagare altrimenti scatterà la procedura di recupero forzoso. Peccato che la tassa riguarda una casa che non esiste.

Accade a Palermo a tre condomini che abitano in via Anwar Sadat, un tempo piazza generale Antonio Cascino. Ed ecco il cuore della questione: gli elenchi del Comune non sono stati aggiornati. E così i tre residenti, secondo il Comune e Riscossione Sicilia, devono pagare la tassa su una casa che non esiste.

Uno di loro nel 2017 ha presentato un’istanza di annullamento in autotutela dell’Imu, che però non è stata esaminata. L’iscrizione a ruolo è del 2020, ora è stata notificata la cartella esattoriale.

La domanda è lecita visto che, come aveva raccontato Repubblica nei giorni scorsi, la stessa cosa è accaduta a chi abita in un’altra strada della città. Si tratta di un tratto di via Siracusa, compreso fra le vie Principe di Villafranca e Sammartino, che nel 2016 è stata ribattezzata in via Enzo ed Elvira Sellerio.