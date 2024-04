Palermo, cassonetti bruciati: notte di lavoro per i vigili del fuoco

Le indagini dei carabinieri

PALERMO– Per i vigili del fuoco una lunga notte di lavoro e per i carabinieri indagini a caccia degli incendiari che nella notte hanno bruciato i cassonetti nella zona della stazione centrale e dell’ospedale Policlinico, a Palermo: via Perez, via Rocco Jemma, via Maggiore Perni, via Mongitore, via D’Ondes Reggio, corso Tukory e via Manfredi Barone.

Ogni volta che i vigili del fuoco spegnevano poco dopo qualche altro cassonetto andava in fiamme. I carabinieri grazie alle immagini dei sistemi di video-sorveglianza sono sulle tracce degli incendiari.