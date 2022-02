Palermo, Castagnini: “Crediamo di poter migliorare la classifica”

"Silvio Baldini a mio modo di vedere è un grande allenatore, uno dei migliori in Italia. Il Palermo ha un allenatore top"

PALERMO – “Il 4-1 del Foggia? Ho ancora le ferite, sto sanguinando dalla partita di martedì. È stata strana: loro hanno sfruttato le occasioni da gol, noi no. Crediamo di poter migliorare la classifica, rimbocchiamoci le maniche e andiamo avanti”. Così Renzo Castagnini, direttore sportivo del Palermo, ai microfoni di TMW Radio, parlando del ko rimediato allo Zaccheria dai rosanero. “Silvio Baldini a mio modo di vedere è un grande allenatore, uno dei migliori in Italia. Il Palermo ha un allenatore top – ha sottolineato Castagnini -. C’è da rimboccarsi le maniche e lavorare. Se questo è il campionato del Bari? Noi ci abbiamo pareggiato ma bisogna prenderne atto e fargli i complimenti. Il livello secondo me si è alzato molto e l’arma principale delle squadre è l’aggressività. Per questo in trasferta fatichiamo: col Palermo è sempre la partita dell’anno e ti aggrediscono”.

Il dirigente rosanero si è anche soffermato sulla Nazionale di Mancini che disputerà il primo spareggio playoff al Barbera contro la Macedonia: “Sono sicuro che Palermo darà una grande mano alla Nazionale, la passione che c’è in questa città si farà sentire. C’è sensibilità per questi avvenimenti, sono sicuro che in quella partita faremo bene. Al di là di chi manca, quando hai le motivazioni giuste e stai bene fisicamente, tutti possono fare la differenza. Sono molto fiducioso. Col Portogallo? Una partita alla volta, però – ha concluso Castagnini -. Così si gioca: la più importante è la prossima”.