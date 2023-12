Palermo-Catanzaro, Marconi: “La gara di Parma può essere un punto di svolta”

Il difensore: "In questo momento è tutto più difficile"

PALERMO – Parola a Ivan Marconi. Il difensore del Palermo commenta la gara casalinga persa contro il Catanzaro e il momento difficile che in questo momento sta vivendo la squadra rosanero.

“Oggi volevamo portare a casa un risultato positivo. Ogni partita cerchiamo di portare a casa la posta in palio – spiega Marconi -. In questo momento è tutto più difficile, il momento non è particolarmente felice. Siamo persone fatte anche di sentimenti, non è facile. Al primo errore siamo penalizzati. Oggi abbiamo subito un gol su un mezzo rimpallo. I gol sono frutto di episodi. Il Catanzaro è una squadra che gioca molto bene a calcio. Il mister ha cercato di dare una impronta diversa alla gara”.

“Da quando sono qua è un periodo non positivo ma in quattro anni ce ne sono stati diversi – prosegue il difensore -. In questa città è tutto più difficile quando le cose vanno male, ma è più facile quando vanno molto bene. Dobbiamo tapparci le orecchie, mettere i paraocchi e cercare di preparare al meglio la partita per esprimersi al meglio”.

“Il Parma è una squadra importante, è una partita che andremo a preparare per essere più efficaci possibile. Dobbiamo essere bravi e anche fortunati per cercare di poter affrontare questa partita nelle migliori condizioni possibili, anche se non è facile. La gara di Parma può essere un punto di svolta, se va bene si potrebbe parlare di un punto e a capo diciamo, riprendendo il cammino che abbiamo lasciato indietro”.