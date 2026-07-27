 Palermo, ceduti in prestito Vasic e Nikolaou
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Giocheranno rispettivamente per Sudtirol e OFI Creta
calcio serie b
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PALERMO – Giornata di cessioni in casa Palermo. Il club rosanero ha ceduto in prestito il centrocampista Aljosa Vasic ed il difensore Dimitrios Nikolaou.

Vasic, che si trasferisce al Sudtirol, ha anche rinnovato il contratto con il club di viale del Fante che sarebbe scaduto nel giugno 2027 e rimarrà nel campionato di Serie B. In questa maniera il Palermo ne potrà osservare da vicino anche la crescita.

Il difensore Nikolaou, reduce da una stagione in prestito al Bari, si trasferisce con la stessa formula OFI Creta FC, club che gioca nel massimo campionato greco.

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