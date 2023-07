Palermo, censimento della polizia nel ‘palazzo di ferro’ occupato da anni

Eseguiti anche i controlli sugli allacci dell'energia elettrica

PALERMO – La polizia di Stato è intervenuta per eseguire il censimento dei residenti del palazzo di ferro in via Brigata Aosta a Palermo occupato da anni e sul quale pende un provvedimento di sgombero.

Oltre a controllare quali siano i nuclei familiari che vivono in quel palazzo a due passi da via dei Cantieri sono state eseguite le verifiche sugli allacci dell’energia elettrica.

L’intervento è stato sollecitato dal Comune che intende informatizzare le istanze e la graduatoria per gli alloggi popolari e lavorare le pratiche più celermente.