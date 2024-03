Palermo, centomila euro per estendere la raccolta differenziata dei rifiuti

La variazione di bilancio

PALERMO – Più soldi per estendere la raccolta differenziata dei rifiuti a Palermo. Nella seduta di oggi, a Sala Martorana, il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità una variazione di bilancio. Si tratta di 100 mila euro in più rispetto ad un capitolo di spesa che già ne prevedeva 213 mila. I soldi provengono dal Programma operativo complementare Pon Metro. Serviranno per potenziare l’estensione della raccolta porta a porta a circa 200 mila cittadini nell’area Nord di Palermo. L’obiettivo è offrire il servizio nei quartieri di Borgo Nuovo, Cruillas, Resuttana, Sferracavallo, Partanna, Pallavicino, Montepellegrino, Arenella e Vergine Maria. La Rap, intanto, prosegue a distribuire tra le famiglie i kit che serviranno per la raccolta differenziata.