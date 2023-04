Palermo, da Verre a Gomes: centrocampo in difficoltà

Il pari interno contro il Benevento ha certificato il calo del reparto mediano rosanero

PALERMO – Continua il periodo sottotono del Palermo nel campionato di Serie B. La compagine rosanero, dopo un inizio di girone di ritorno convincente, è entrata in un ciclo di risultati negativi con una sola vittoria nelle ultime undici gare che hanno portato ad un calo anche a livello di prestazioni.

Il pari interno contro il Benevento fanalino di coda del torneo ha certificato le difficoltà degli uomini di Corini soprattutto a centrocampo, reparto che nelle ultime settimane è sembrato in calo rispetto alla fase centrale di campionato sia sul piano offensivo che in copertura.

I NUMERI IN MEDIANA

Sin da inizio torneo i numeri del centrocampo del Palermo in termini realizzativi non sono stati di certo confortanti. Esclusi dal conto gli esterni, i sei centrocampisti in rosa hanno segnato soltanto cinque reti in tutto il campionato, tre a firma di Segre e due dell’ultimo arrivato Verre. Nessun gol all’attivo invece per Saric, Gomes, Damiani e Broh.

Anche a livello di conclusioni le statistiche risultano un po’ povere. Dei 408 tiri in porta totali del Palermo solo 92 provengono dai centrocampisti, se si passa ai tiri nello specchio del 141 totali del club rosanero quelli effettuati dai mediani sono solamente 22. Per chiudere il capitolo numeri, la compagine rosanero risulta complessivamente tra le peggiori del torneo in termini di intercettazioni e contrasti vinti, a conferma che anche in termini di copertura non sono mancate le difficoltà.

I CENTROCAMPISTI ROSA OGGI

I numeri del centrocampo del Palermo si rivedono anche nelle prestazioni in campo, soprattutto nelle partite delle ultime settimane. Fra infortuni, cambiamenti e scelte tattiche i mediani rosa hanno sofferto e si sono resi protagonisti di prestazioni sotto la sufficienza specialmente nelle gare contro Venezia e Benevento.

Il tecnico rosanero Corini sembra ormai aver scelto come terzetto di centrocampo “titolare” Saric, Gomes e Verre che, per motivazioni atletiche o tattiche, non stanno rendendo come ci si aspetta da giocatori del loro livello. L’ex Sampdoria, che a tratti ha dimostrato di essere decisamente fuori categoria, nelle ultime settimane ha patito degli stop che hanno condizionato la sua condizione atletica e che lo hanno portato ad uscire spesso dal campo senza incidere. Anche Gomes, tra i migliori nella prima parte di torneo, non sembra essere al top della forma e pagare un po’ di stanchezza e poca lucidità mentre Saric, il più in forma sul piano atletico, non sta rendendo come dovrebbe sul piano dell’incisività e dell’apporto in fase di copertura. Poco minutaggio e spazio invece per Segre, Damiani e Broh che non sono riusciti finora a dare il giusto apporto a gara in corso.

La classifica dice che, nonostante il periodo poco fortunato, il Palermo è ancora a soli due punti dalla zona play-off e che il distacco da quella play-out è aumentato rendendo i rosa sempre più vicini alla permanenza in categoria. Con quattro partite rimaste prima della fine del campionato, il sogno spareggi promozione passa anche da un centrocampo che deve ritrovare certezze e iniziare ad essere il punto di forza della compagine rosanero.