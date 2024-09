Palermo-Cesena, Pierozzi: “Rigore non dato? In area l’avversario mi ha preso”

Il terzino: "Sto bene, ho solo perso molto sangue dal naso"

“Guardo sempre gli aspetti positivi, abbiamo fatto un bellissimo primo tempo e ci è mancato solo il gol. La Serie B ha questi equilibri, magari nel primo tempo giochi meglio e nella ripresa escono fuori gli avversari. Il bicchiere lo guardo mezzo pieno”. Così Niccolò Pierozzi, terzino del Palermo, commenta la gara contro il Cesena terminata 0-0.

“Io sto bene, ho preso una gomitata involontaria e ho sanguinato tanto – prosegue il difensore dei rosanero in conferenza stampa -. Niente di particolare. Sul rigore non dato, l’avversario mi ha preso, io ho l’ho anticipato e sono stato colpito al polpaccio. I primi 10 minuti della ripresa magari sono dettati da episodi. Dobbiamo fare in modo che la partita vada dalla nostra parte. A sinistra mi sto adattando sempre più, essendo destro magari alcune giocate le vedo meno e altre di più. Continuo comunque a lavorare e il mister mi dà fiducia”, ha concluso Pierozzi.