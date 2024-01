Palermo, chiude il ristorante Roadhouse del centro Forum

La notizia diffusa dalla Uiltucs. Diciassette i lavoratori a rischio

PALERMO – Chiude il ristorante Roadhouse del centro commerciale Forum di Palermo. Lo comunica la Uiltucs che ha ricevuto una nota dell’azienda con cui senza alcun preavviso si notificava la chiusura immediata del locale.

“Si tratta di una decisione unilaterale – spiega Ida Saja, segretario generale Uiltucs Sicilia – che coinvolge 17 dipendenti tra operatori e manager, i quali si sono ritrovati improvvisamente in una condizione di disagio rispetto ad una scelta aziendale che non trova logica motivazione se si considera l’ottimo andamento aziendale comunicato recentemente dalla stessa società a mezzo stampa. Alle lavoratrici e ai lavoratori è stata inspiegabilmente e inopportunamente proposto un trasferimento presso altri ristoranti della Sicilia a partire da metà febbraio 2024. È bene ricordare che la maggior parte dei dipendenti ha un contratto a tempo indeterminato da circa 10 anni, grazie al quale è stato possibile avviare progetti importanti di vita quali formazione di nuclei familiari, nascita di figli, accesso a mutui per acquisto di immobili”.

Saja ricorda inoltre che “la società è presente con 200 ristoranti in Italia di cui 4 in Sicilia e conta oltre 3 mila dipendenti in Italia e circa 150 nell’Isola. La notizia – prosegue il segretario generale del sindacato – giunta alla Uiltucs Sicilia solo in data odierna, verrà urgentemente e dettagliatamente approfondita con i vertici aziendali ai quali verrà posto quale unico obiettivo la salvaguardia totale dei livelli occupazionali”.