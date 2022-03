Palermo, ci sono le elezioni: stop ai concorsi nelle partecipate

Il sindaco Orlando vara la delibera di giunta che stoppa i bandi in vista delle amministrative

PALERMO – Assunzioni nelle aziende partecipate del Comune di Palermo, il sindaco blocca i concorsi con una delibera di giunta. La notizia è stata diffusa in una nota ufficiale di Palazzo delle Aquile in cui il sindaco Leoluca Orlando annuncia lo stop all’emanazione dei bandi per le procedure concorsuali che riguardano le dotazioni organiche delle aziende partecipate vista l’imminente campagna elettorale per le elezioni amministrative.

“Con l’approssimarsi della scadenza elettorale – si legge nel comunicato del sindaco – e in vista delle conseguenti elezioni amministrative, in accordo con la Giunta, ho ritenuto non procedere all’emanazione di bandi per le nuove procedure concorsuali che riguardano le dotazioni organiche delle aziende partecipate. E che riprenderanno al termine delle elezioni. Si tratta di una delibera che, con forte senso di responsabilità e nel totale interesse dei cittadini, si pone l’obiettivo di vivere le prossime elezioni amministrative in un clima di serenità”.