Palermo, Cisl e Cgil: stato di agitazione dei medici dell’ospedale Civico

I motivi della protesta

PALERMO – “La copertura del personale carente in pianta organica, la stabilizzazione di tutto il personale precario, la mancata applicazione delle norme del regolamento della mensa aziendale, la necessità di attivare nelle sedi opportune la contrattazione aziendale in relazione all’attribuzione degli incarichi professionali di altissima professionalità”.

Sono alcune delle motivazioni rese note da Cisl Medici e Cgil Dirigenza sanitaria nel proclamare lo stato di agitazione di dirigenza medica e sanitaria dell’Arnas Civico, che segue quello proclamato giorni fa dal resto del personale. Ad annunciarlo i due sindacati di categoria, con una nota alla direzione generale, sanitaria e amministrativa dell’Azienda ospedaliera.

Leggi anche “Kalashnikov e bombe paesà”: il boss, l’arsenale e la ragazza dell’Arenella Scooter elettrici spacciati per bici: sequestri in Sicilia e in altre regioni Palermo, furto e procurato allarme: un arresto e 5 denunce

“Sul banco anche la nostra richiesta di corretta applicazione dell’algoritmo previsto dal contratto collettivo nazionale in relazione all’orario di lavoro, a cui non è seguita nessuna risposta da parte della direzione – spiegano Rosario Leone e Stefano Carpino, Cisl Medici e Cgil dirigenza sanitaria – registriamo l’inaccettabile stato di deficit cronico gestionale di questa importante azienda sanitaria, oltre ad un atteggiamento di chiusura e di mancata collaborazione nei confronti delle parti sociali”.

“Purtroppo – aggiungono i due sindacalisti – si tratta di un atteggiamento antisindacale che non possiamo accettare, i medici, tutto il personale sanitario del Civico che quotidianamente portano avanti con turni massacranti, rischiando a volte anche la propria incolumità, i servizi e le prestazioni ospedaliere necessari per i cittadini, meritano di essere ascoltati. Attendiamo presto – conclude la nota sindacale – una risposta dalla dirigenza, altrimenti valuteremo ulteriori azioni di protesta”.