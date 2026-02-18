“Palermo Città della Legalità”. Al via il concorso per le scuole

L'assessore Alaimo: "Un progetto per educare ai valori della giustizia e della cittadinanza attiva"

PALERMO – “Il Comune di Palermo promuove il concorso ‘Palermo Città della Legalità’, un’iniziativa rivolta alle scuole del territorio, che ha come obiettivo quello di rafforzare la cultura della legalità della responsabilità civica e del rispetto delle istituzioni, soprattuto tra i giovani, che rappresentano la società del futuro”, lo dichiara l’assessore con delega alla legalità Brigida Alaimo.

Il concorso suddiviso in due fasi

Il concorso, che prevede la partecipazione di tutte le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado di Palermo, si divide in due fasi.

Durante la prima fase vi saranno attività formative nelle scuole del territorio comunale suddivisi in:

Incontri tematici condotti da esperti di legalità, forze dell’ordine, amministratori locali e associazioni impegnate nel contrasto alle mafie ed ai fenomeni intimidatori; laboratori di educazione civica, diritti umani, e partecipazione democratica; testimonianze dirette di amministratori o cittadini che hanno subito atti intimidatori e che hanno reagito facendo prevalere i principi democratici.

La seconda fase prevede:

La creazione di un elaborato che abbia ad oggetto la legalità e la partecipazione attiva dei giovani. Con evento conclusivo che si terrà il 22 maggio 2026, presso il cinema Vittorio De Seta ai Cantieri Culturali alla Zisa, via Paolo Gili, n. 4 Palermo, con il coinvolgimento delle istituzioni nazionali, regionali e comunali.

“Il progetto – spiega l’assessore – nasce con l’intento di coinvolgere in maniera attiva sia gli studenti che i docenti in un percorso di riflessione e produzione creativa sui temi della giustizia, della memoria e dell’impegno civile, stimolando una partecipazione consapevole e propositiva. I ragazzi, attraverso elaborati, attività progettuali e momenti di approfondimento, saranno chiamati a raccontare il significato della legalità nella vita quotidiana e nel contesto cittadino.

“L’iniziativa si inserisce in un percorso di memoria collettiva che caratterizza la storia della città, con particolare attenzione al coinvolgimento delle nuove generazioni. Le scuole partecipanti, che dovranno comunicare la loro adesione entro il 20 febbraio, avranno l’opportunità di trasformare idee e riflessioni in progetti concreti, contribuendo così a costruire una comunità più consapevole e coesa”.