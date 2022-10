Palermo-Cittadella, Valente: “Per ora non gira bene”

"La squadra è delusa, così come i tifosi e si è visto a fine partita"

PALERMO – La sfida tra Palermo e Cittadella è terminata a reti inviolate allo stadio “Renzo Barbera”. Dopo l’incontro tra i rosanero e il club veneto, l’attaccante del Palermo Nicola Valente è intervenuto in conferenza stampa: “C’è tanta delusione, era una partita che avevamo in pugno. Abbiamo creato tanto e per degli episodi non è andata bene. Abbiamo dimostrato di esserci nelle ultime due gare, ma per ora gira male. Rigore? Non mi sento di espormi molto, dovrei rivederlo. La squadra è delusa, così come i tifosi e si è visto a fine partita. Dobbiamo trasformare questi fischi in applausi. I tifosi ci sono sempre stati e passeremo anche questa, non meritiamo questa classifica. Nel primo tempo abbiamo tirato con Brunori, poi nella ripresa ho cercato di far gol io appena entrato. Abbiamo creato tante occasioni diverse per far gol contro un Cittadella che in Serie B ha sempre fatto bene”.

“Abbiamo trovato alcuni spazi ma dobbiamo migliorare in fase di realizzazione – prosegue Valente -. Non è facile entrare a partita in corso e fare sempre bene, ci proviamo perché anche chi sta fuori lavora alla grande durante la settimana. Bisogna comunque approfittare dei pochi minuti che ci vengono dati, dobbiamo pedalare e basta. Il mister ci chiede di cercare di più la profondità ed essere più aggressivi e questo si è visto ultimamente. Abbiamo ottenuti due pareggi e abbiamo avuto un atteggiamento diverso. Non è un fatto di ansia, la squadra vuole portare a casa il risultato e far bella figura davanti il nostro pubblico. La classifica non rispecchia il Palermo, quindi quando vuoi dare il massimo fai magari delle scelte sbagliate poi ti porta ad avere un momento non positivo. Io non noto che non vinciamo molti contrasti a metà campo. Con il Pisa ne abbiamo recuperato molte, ma oggi la squadra avversaria non era facile e abbiamo impattato bene la sfida. Se andassero dentro certi gol parleremmo di un’altra partita”.