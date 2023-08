Palermo classica, in scena Tiffany Poon e Jin Hyoun Back 

Il concerto sinfonico a Palazzo Chiaramonte-Steri Hall

5' DI LETTURA

PALERMO – Il Festival Internazionale Palermo Classica, nella sua 13° edizione, continua con un altro importante concerto sinfonico domani, sabato 5 agosto alle 21.15, a Palazzo Chiaramonte – Steri Hall, a Palermo. Saranno in scena Tiffany Poon al piano con la Palermo Classica Symphony Orchestra diretta dal M° Jin Hyoun Back.

Il programma

Concerto sinfonico

S. Rachmaninov

Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 in fa diesis minore, Op. 1

J. Williams

Superman March

H. Zimmer

Pirati dei Caraibi

J. Williams

Star Wars Suite

Tiffany Poon, Piano

Palermo Classica Symphony Orchestra

Jin Hyoun Back, Direttore

Chi è Tiffany Poon

Pianista nata a Hong Kong, Tiffany Poon si è esibita con orchestre e recital in tutti gli Stati Uniti, Canada, Europa, Australia e Cina da quando è stata accettata per la prima volta al programma pre-college della Juilliard all’età di otto anni. Oltre alle esibizioni dal vivo, si dedica anche alla creazione di un pubblico per la musica classica e alla demistificazione della musica classica.

In questa stagione, Tiffany Poon si esibirà in recital di debutto al Dresden Music Festival, Monheimer Kulturwerke e Mänttä Music Festival. Nelle ultime stagioni, ha debuttato all’Herbst Theater presentato da Chamber Music San Francisco, all’Herkulessaal di Monaco presentato dalla serie Klassik vor Acht di Concerto Winderstein e alla Hayes Piano Series di Washington Performing Arts al Kennedy Center.

Concerto di debutto

Altre apparizioni in recital di debutto includono Klavierfestival Ruhr, KlassikMarathon di Rheingau Musikfestival, Tonhalle-Orchester di Zurigo e la serie NeueNamen a Münster e Bielefeld, nonché un concerto di debutto a Salisburgo con la Philharmonie Salzburg e la direttrice Elisabeth Fuchs.

Come collaboratrice di musica da camera, si è unita all’acclamato violoncellista Jan Vogler per una serie di recital che celebrano Beethoven, inclusa un’esibizione delle sonate per violoncello di Beethoven al Rheingau Music Festival.

La comunità online di Tiffany

Il suo seguito sui social media di oltre 317.000 abbonati ha portato a opportunità online uniche, tra cui bere un drink a lei intitolato come parte della serie 2018 Holiday Insta-Drinks for Performance Today della Minnesota Public Radio, esibirsi nel live streaming 2020 Music Never Sleeps di Jan Vogler, collaborare con la campagna “Practice 30” della New York Philharmonic e con Teen Vogue per la loro serie web “The Lead Up”.

Attraverso i suoi video “Get Ready with Me” e i suoi vlog di pratica, ha creato una comunità online per ispirare tutte le generazioni ad apprezzare la musica classica musica e a “Sii gentile e continua a sforzarti”.

Nel 2020, Tiffany ha fondato l’ente di beneficenza Together with Classical, un’organizzazione no profit dedicata a sostenere i musicisti e l’educazione musicale, consentendo alle persone e alle comunità di tutto il mondo di condividere il loro amore per la musica classica.

Riconoscimenti dell’artista

Tiffany ha ricevuto una borsa di studio completa dal programma di scambio Columbia University/Juilliard School e ha studiato pianoforte con Emanuel Axe e il compianto Joseph Kalichstein.

È stata nominata John Jay Scholar dalla Columbia University per i suoi eccezionali risultati accademici e artistici e nel maggio 2018 si è laureata in filosofia alla Columbia University.

Tiffany è stata nominata vincitrice del secondo posto nel 2019 KlavierOlymp del Kissinger Sommer Festival e nel 2014, vincitrice nazionale YoungArts negli Stati Uniti.

I suoi riconoscimenti includono il primo premio e il premio per la migliore interpretazione di un concerto all’8° Concorso internazionale Frederic Chopin di Mosca per giovani pianisti nel 2012 e, più recentemente, ha vinto il secondo premio al Concorso internazionale della Fondazione Walter W. Naumburg. Tiffany ha ricevuto un Young Artist Award 2019 dall’Agenzia Hessen al Rheingau Music Festival.

Chi è il maestro Jin Hyoun Back Bio

Maestro Jin BAEK (DMA, Dr.S.Arts) È direttore artistico del Busan Maru International Music Festival e della Busan Festival Orchestra. Dal 2004 è anche direttore ospite principale della China’s Tianjin Symphony Orchestra. Dal 2003 è stato direttore artistico della Masan Philharmonic Orchestra e della Gyeongbuk Philharmonic Orchestra Orchestra (GPO. 2018~2022).

Ha diretto la maggior parte delle prestigiose orchestre coreane come la Korean Symphony Orchestra, la KBS Symphony Orchestra, la Busan Philharmonic Orchestra, la Daegu Philharmonic Orchestra, la Gwangju Philharmonic Orchestra, la Masan Philharmonic Orchestra, e così via.

È molto richiesto nel resto del mondo e in Asia, dirigendo orchestre come l’Orchestra Sinfonica di Bilbao e l’Orchestra Sinfonica di Extremadura in Spagna, l’Orchestra Sinfonica di San Remo in Italia, l’Orchestre Symphonique de Longueuil Canada, la Filarmonica Nordböhmischen in Repubblica Ceca, solo per citarne alcune.

I premi di Jin Baek

Sotto la sua tutela, sia la Masan Philharmonic Orchestra che la Gyeongbuk Philharmonic Orchestra sono state invitate a partecipare ai maggiori festival orchestrali in tutto il mondo, aumentando la loro reputazione internazionale nelle principali sale da concerto del mondo.

Jin Baek ha ricevuto numerosi premi tra cui il 27° “Today’s Leading Musician Award” e il “Busan Artist Award” per il suo contributo al progresso della musica classica in Corea del Sud.

È stato anche insignito del “2018 Korea Musician’s Honor” dalla The Music Association of Korea per la sua grande dedizione alla prosperità e al miglioramento della musica in Corea del Sud.

“Welcome Series Concert”

Anche quest’anno Palermo Classica ha voluto riproporre la serie di concerti pomeridiani gratuiti denominati “Welcome Series Concert” finalizzati a promuovere taluni artisti, ed incoraggiare allo stesso tempo i più giovani e quella fascia di pubblico meno abbiente a godere di un momento musicale del Festival.

Tra gli artisti emergenti si segnalano la presenza del pianista Palermitano Tommaso Bruno Lannino e della pianista Lituania Milda Daunoraite.

Per la Jazz Section saranno sette gli appuntamenti previsti dal 29 luglio con Chiara Civello per continuare il 6 agosto con Yamandu Costa & Francesco Buzzurro, il 10 sarà la volta di Daria Biancardi, il 26 salirà sul placo la voce del noto speaker radiofonico Nick The Nightfly, per continuare con Anna Bonomolo, Jany McPherson e chiudere con Diego Spitaleri.