Clochard picchiato mentre riposa sulla panchina: caccia alla baby gang

L'uomo è stato trasportato a Villa Sofia

PALERMO – Stava riposando su una panchina quando è stato preso a calci e a pugni, senza alcun apparente motivo. Un clochard di 41 anni è finito nel mirino di tre giovanissimi in piazza Lolli, a poca distanza dall’ingresso della stazione ferroviaria.

In azione tre minorenni

A entrare in azione sarebbe stato un gruppo di minorenni che dopo avere sferrato calci e pugni si è dato alla fuga, facendo perdere le tracce tra le traverse di via Dante. Alcuni passanti hanno notato l’uomo per terra, ferito e dolorante e hanno lanciato l’allarme.

I soccorsi

In piazza Lolli sono così arrivati i sanitari del 118 e il 41enne è stato trasportato al pronto soccorso di Villa Sofia. Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per rintracciare gli aggressori. In città si registrano sempre più frequentemente episodi di violenza preoccupanti, soprattutto per la giovane età dei responsabili.

Violenza in pieno centro

Pochi mesi fa un gruppo di ragazzini con età compresa tra i 15 e 17 anni, ha bloccato un coetaneo e lo ha rapinato dalle parti del Teatro Massimo. Poco dopo è stata la volta di un turista americano, accerchiato e rapinato in corso Vittorio Emanuele, vicino ai Quattro Canti.

Gli hanno strappato via l’iPhone e sono fuggiti in direzione del mercato Ballarò. L’americano era in comitiva ma ha raccontato che i ragazzini non gli hanno dato il tempo né di reagire, né di avvertire gli altri compagni di viaggio.