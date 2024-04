Cocaina marijuana e hashish davanti alla scuola: Palermo, pene pesanti

Lo spaccio di droga davanti alla scuola

La base operativa dello spaccio era nel rione Noce

PALERMO – La base operativa dello spaccio di droga era nel rione Noce. Per la precisione in via dei Criciferi, vicino all’istituto comprensivo Manzoni-Impastato. Arrivano undici condanne davanti alla quinta sezione del Tribunale presieduta da Salvatore Flaccovio. I pusher vendevano h24 marijuana, hashish e cocaina. Fra i clienti c’erano anche dei ragazzini, pedinati dagli agenti del commissariato Zisa-Borgo Nuovo.

Queste el condanne: Gioacchino Terzo 5 anni e 4 mesi, Giuseppe Volpe 7 anni e 3 mesi, Vittorio Lo Verde 15 anni e 9 mesi; Carmelo Lo Verde 11 anni e 6 mesi; Antonino Messina 11 anni e 9 mesi; Salvatore Puleo 4 anni; Alessio Filippone 4 anni e sei mesi, Giuseppe D’Angelo 11 anni e 9 mesi, Franco Filizzola 14 anni e 6 mesi; Alessandro Angelo Di Blasi 14 anni e un mese, Vincenzo Toscano 12 anni e 5 mesi.

L’avvocato Giovanni Pecorella

L’avvocato Fabio Cosentino

Neppure i blitz fermavano lo spaccio. Nuovi pusher erano sempre pronti a subentrare a chi finiva in carcere. Per alcuni imputati – difesi dagli avvocati Giovanni Pecorella (assisteva Filippone per cui erano stati chiesti più di 14 anni), Carmelo Adamo, Luciano Maria Sarpi e Fabio Consentino – è caduta l’accusa di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di droga. Dunque le pene sono state meno pesanti di quelle richieste.