Commando assalta furgone e porta via tabacchi: indagini in corso

I rapinatori hanno bloccato l'autotrasportate e hanno caricato in fretta e furia otto colli di sigarette su un'auto

1' DI LETTURA

PALERMO – Rapina a un furgone che trasportava tabacchi in via Rocco Jemma, a Palermo, dove un commando ha bloccato il mezzo mentre l’autista stava scaricando alcuni colli di sigarette da consegnare al tabaccaio. Una scena simile a quella di un anno fa nella vicina via Mendola. I rapinatori hanno bloccato l’autotrasportate e hanno caricato in fretta e furia otto colli di sigarette su un’auto. Le indagini sono condotte dalla polizia.