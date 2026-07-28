Palermo, completato l’iter tecnico per il restyling del Barbera

PALERMO – La delibera sulla riqualificazione dello stadio Renzo Barbera è stata caricata sulla piattaforma informatica del Comune alle 4 di questa mattina, completando così l’iter tecnico necessario per il passaggio in Consiglio comunale. Il provvedimento recepisce le osservazioni formulate dalla segreteria generale dell’ente e consentirà di rispettare i tempi previsti per l’esame dell’Aula.
Nel corso delle prossime ore i pareri saranno trasmessi alle competenti Commissioni chiamate ad esprimersi con il voto. Intanto, secondo quanto si apprende, nel corso della mattinata il presidente del Consiglio comunale, Giulio Tantillo, convocherà l’assemblea per venerdì 31 luglio, ultimo giorno utile anche per la presentazione della candidatura di Palermo a ospitare gli Europei di calcio del 2032, secondo la scadenza fissata da Uefa e Figc.