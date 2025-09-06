Palermo, Michele Avella è un nuovo calciatore dei rosanero

Arriva la nota ufficiale del club

Il Palermo, tramite il proprio sito ufficiale, ha comunicato di aver acquisito le prestazioni sportive di Michele Avella. Il calciatore, portiere svincolatosi dal Brescia Calcio, si è legato al club di viale del Fante fino a giugno 2026.

Classe 2000, nella passata stagione non ha collezionato alcuna presenza. In carriera ha vestito le maglie di Casertana, Ancona e Virtus Francavilla in Serie C e ha incontrato il Palermo da avversario in due stagioni. Quella 2020/2021 in Serie C, quando indossava la maglia dei campani, e quella 2019/2020 di Serie D, quando difendeva i pali dell’ACR Messina.

In attesa dei rientri di Gomis e Bardi, il portiere classe 2000 sarà il secondo di Jesse Joronen, unico estremo difensore disponibile nella squadra di Inzaghi. Nils Balaguss, classe 2008 arrivato per la Primavera dei rosa, sarà invece il terzo portiere.

Foto in alto dal profilo Instagram di Michele Avella.