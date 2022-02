Palermo, Conad dona 71 mila euro all’Ospedale dei bambini

La cerimonia della donazione con i vertici di Pac 2000A Vittorio Troìa e il dg del Civico Roberto Colletti

PALERMO – Grazie all’iniziativa di collezionamento “Con tutto il cuore per un grande progetto di solidarietà”, i clienti Conad Sicilia, acquistando addobbi natalizi realizzati con materiali green, hanno permesso di raggiungere la cifra complessiva di 71 mila euro per un grande progetto di solidarietà a favore dell’ospedale dei bambini “G. Di Cristina” Arnas Civico di Palermo per finanziare i lavori di ristrutturazione del pronto soccorso pediatrico.

“Quest’iniziativa è frutto della collaborazione sinergica tra la nostra cooperativa, i nostri soci e i nostri clienti, che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa” spiega Vittorio Troìa, direttore generale Pac 2000A divisione Sicilia. “Ringraziamo Conad per l’attenzione rivolta, anche quest’anno, al nostro ospedale pediatrico, l’unico nella nostra regione”, è il commento del dottor Roberto Colletti, direttore generale dell’Arnas Civico. L’iniziativa, condotta a livello nazionale da tutto il Sistema Conad, ha permesso una donazione complessiva di 1,9 milioni di euro a favore di 24 ospedali con reparti pediatrici in tutta Italia.