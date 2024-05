SI terrà nella Chiesa di Sant'Espedito

PALERMO – Nella Chiesa di Sant’Espedito in via Niccolò Garzilli, a Palermo, si terrà domani, sabato 18 maggio, alle ore 19 il concerto di beneficenza “Insieme nella festa della Mamma e nella prima festa mondiale dei Bambini”, organizzato dal Movimento per la Vita, per la raccolta fondi del progetto “Una nuova culla per la vita”.

Animerà il concerto la partecipazione straordinaria del soprano Felicia Bongiovanni, accompagnata dalla giovane e talentuosa pianista Eliana Borsellino. Canteranno brani d’opera e della tradizione classica, incentrati sui temi dell’amore materno e della vita.

Durante la serata ci sarà uno speciale omaggio al compianto giornalista Germano Scargiali.