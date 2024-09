Palermo, concluso il Dream Pop Fest: stabiliti numeri record

Oltre 5 milioni di euro di incasso e un indotto da 25, con concerti sold out mesi prima

PALERMO – Centomila presenze di pubblico pagante per un incasso di circa 5 milioni di euro e un indotto per Palermo stimato in 25 milioni di euro.

I numeri raccontano il successo del Dream Pop Palermo Fest 2024, la rassegna estiva di concerti organizzata da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita in collaborazione con il Comune di Palermo e GoMad Concerti. Una programmazione di successo che ha animato Palermo dagli inizi di luglio fino al 31 agosto con la grande serata sold out di chiusura di Antonello Venditti al Velodromo Paolo Borsellino.

Niente male per la seconda edizione del festival che produce economia per la Regione siciliana e per il Comune, confermandosi un riferimento importante nella proposta culturale di eventi estivi del capoluogo con una programmazione capace di attrarre presenze sul territorio.

Un grazie, gli organizzatori, lo rivolgono al pubblico che non ha fatto mancare il suo sostegno e apprezzamento, poi gli artisti, tutto il comparto del turismo musicale, gli organi di stampa, le radio e i media che con i loro giornalisti e operatori che hanno contribuito all’informazione locale.

Dall’inaugurazione, il 5 luglio con la prima delle due date del tour outdoor di Gigi D’Alessio, l’estate ha visto un susseguirsi di appuntamenti live con diversi eventi sold out già da mesi: il concerto di Calcutta il 25 luglio ai Cantieri Culturali alla Zisa, il live di Fiorella Mannoia con Orchestra sinfonica del 10 Agosto al Teatro di Verdura, la tappa del Summer Tour 2024 di Mahmood il 21 agosto e lo spettacolo di Massimo Ranieri, il 26 agosto sempre al sempre al Teatro di Verdura.

Con un’offerta artistica trasversale e diversificata, a completare il cartellone si sono esibiti sui palchi band, cantautori e interpreti imperdibili, insieme ad icone pop e a protagonisti della cultura urban: Il Volo, Salmo & Noyz Narcos, Annalisa, Ariete, Francesco De Gregori, Renga Nek, Pooh, Umberto Tozzi, Achille Lauro, Ermal Meta, Fabrizio Moro.