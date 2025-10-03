Condannato per avere dato un pugno al medico per un certificato

Il colpo mandò in frantumi gli occhiali

PALERMO – Il caso di un’aggressione ai danni di un medico si chiude con la condanna.

Il giudice monocratico del tribunale di Palermo ha inflitto nove mesi di carcere a Fabio Pilato, 48 anni, per violenza e danneggiamento.

Dovrà anche risarcire i danni all‘Ordine dei medici che si era costituito parte civile con l’assistenza degli avvocati Mauro Torti e Corrado Nicolaci.

I fatti sono del luglio 2021. Pilato si presentò alla guardia medica di via Massimo D’Azeglio chiedendo un certificato. Quando il medico gli rispose che non era sua competenza rilasciarlo sarebbe scattata l’aggressione. Il medico fu colpito con un pugno allo zigomo che mandò in frantumi anche gli occhiali.

Pilato era già finito sotto processo in passato per un episodio simile, ma era stato assolto per la particolare tenuità del fatto punto stavolta è andata peggio. La sentenza è del giudice Salvatore Flaccovio.