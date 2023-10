Palermo, conferita la Laurea honoris causa a Vito Lo Monaco

L'ex presidente del centro Pio La Torre l'ha ricevuta dal Rettore Midiri

PALERMO – Il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, prof. Massimo Midiri, ha conferito la Laurea magistrale honoris causa in “Scienze della Comunicazione Pubblica, d’Impresa e Pubblicità” a Vito Lo Monaco.

Lagalla: “Ha difeso i valori della legalità”

“Esprimo il mio apprezzamento per il conferimento, da parte dell’Università degli Studi di Palermo, della laurea magistrale Honoris causa in ‘Scienze della Comunicazione Pubblica, d’Impresa e Pubblicità’ a Vito Lo Monaco – ha dichiarato il sindaco di Palermo Roberto Lagalla -. L’ex presidente del Centro Pio La Torre rappresenta una delle figure che in città ha speso la sua vita nel concreto impegno per l’antimafia, in particolare diffondendo i valori di legalità e vivere civile tra i giovani. A Vito Lo Monaco i miei complimenti a nome di tutta la città“.