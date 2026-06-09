Palermo, consegnati due immobili nei quartieri Borgo Nuovo e Uditore

Ferrnadelli: "Grande soddisfazione per il lavoro svolto"

PALERMO – Due immobili sono stati consegnati nei quartieri di Borgo Nuovo e Uditore. A renderlo noto è l’assessore all’Emergenza abitativa, Fabrizio Ferrandelli.

“L’assegnazione – si legge in una nota dell’assessorato – è stata realizzata nell’ambito delle attività di monitoraggio e tutela del patrimonio abitativo comunale, l’unità operativa Abitare sociale, congiuntamente alla polizia municipale. I due immobili – prosegue – sono stati recuperati a seguito di una costante attività di monitoraggio del patrimonio popolare, in quanto precedentemente occupati da soggetti privi di titolo e infine assegnati a due nuclei familiari inseriti nella graduatoria dell’emergenza abitativa”.

“Esprimo grande soddisfazione per il lavoro svolto dall’unità operativa Abitare sociale e dalla Polizia Municipale – commenta Ferrandelli – e per la crescente capacità dell’amministrazione di monitorare e controllare il patrimonio comunale, affinché venga destinato esclusivamente a chi ne ha effettivamente diritto”.

“Il diritto all’abitare deve essere garantito”

“Il diritto all’abitare deve essere garantito alle famiglie che da anni attendono una risposta attraverso la graduatoria dell’emergenza abitativa e non può essere compromesso da comportamenti opportunistici. Troppo spesso abbiamo riscontrato situazioni in cui soggetti con adeguate capacità reddituali e consistenze patrimoniali occupavano immobili pubblici sottraendoli alla collettività e a chi vive una reale condizione di disagio abitativo”.