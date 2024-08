Palermo, continuano le attività allo Zen 2: rimossi 30 frigoriferi

Appello di Todaro: “Esiste un servizio a domicilio e i CCR per disfarsi del proprio mobilio"

PALERMO – Continuano le attività di rimozione ingombranti nelle vie ricadenti il quartiere di San Filippo Neri (ZEN 2) dove Rap, l’azienda che si occupa del recupero dei rifiuti a Palermo, presume di terminare sabato 17 Agosto.

Dopo avere definito via Pensabene, via Rocky Marciano, via Senocrate di Agrigento, via Primo Carnera, via Fausto Coppi, le attività continueranno nelle restanti vie: Agesia da Siracusa, Alberto Ascari, via San Nicola e via Pv46. Messe in campo, anche oggi, diverse motrici munite di gru con benna a polipo, cassoni scarrabili con autocarri. Nella giornata di oggi, sono stati rimossi 30 frigoriferi e portati presso il CCR Nicoletti.

Todaro: “Basta una telefonata per smaltire i rifiuti”

“Per evitare questi comportamenti illegali e non rispettosi dell’ambiente Rap ha messo a disposizione del cittadino un numero verde (800237713) per richiedere il ritiro gratuito a domicilio degli ingombranti”, dichiara il presidente della Rap Giuseppe Todaro.

“Basta una semplice telefonata per smaltire i rifiuti seguendo le regole, anziché abbandonarli nella pubblica via. I dati parlano chiaro“.

“Ad oggi – aggiunge infatti Todaro – abbiamo messo in campo su tre turni di raccolta 5 squadre e il ritiro sotto casa avviene quasi immediatamente e non oltre tre giorni dalla richiesta. È un servizio reso al cittadino, dai nostri operai, con professionalità e dedizione. Ad ogni modo, ci tengo a ricordare che per smaltire gli ingombranti insistono sul territorio comunale 7 Centri Comunali di Raccolta”.