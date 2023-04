Palermo, contro il Cosenza tanti rientri importanti

Le condizioni degli infortunati in vista della sfida del lunedì di Pasquetta contro gli uomini di Viali

PALERMO – Archiviata la sconfitta maturata al “Tardini” di Parma, il Palermo è già focalizzato alla gara casalinga di Pasquetta contro il Cosenza. Per i rosa, nonostante l’ultimo k.o., rimane ancora più che vivo l’obiettivo play-off ma si scontreranno contro una compagine in grandissima forma, proveniente da tre vittorie consecutive e in cerca di ulteriori punti per allontanarsi dai bassifondi della classifica.

Contro gli uomini di William Viali, il tecnico rosanero Corini potrà contare su tanti rientri importanti che gli permetteranno di poter schierare una formazione molto vicina a quella tipo vista nelle scorse settimane. L’emergenza infortuni riscontrata contro il Parma sta infatti lentamente rientrando e già in questi ultimi allenamenti sono tornate a lavorare pedine chiave nello scacchiere tattico dell’allenatore di Bagnolo Mella.

TANTI RECUPERI, SI FERMA GRAVES

Dall’ultimo bollettino diramato dal club di viale del Fante in cinque hanno ripreso a lavorare regolarmente con il gruppo: Bettella, Marconi, Nedelcearu, Sala e Verre. Il centrocampista ex Sampdoria tornerà ad occupare il ruolo di mezzala sinistra insieme a Gomes e Saric, così come Marconi e Nedelcearu andranno a ricomporre la difesa titolare insieme a Mateju. Da valutare invece, visto l’ottimo impatto di Aurelio, il potenziale impiego di Sala dal primo minuto.

Non solo recuperi però dalle notizie provenienti dal bollettino medico. Simon Graves, uscito anzitempo dal campo contro il Parma, è rimasto vittima di un sovraccarico muscolare all’adduttore lungo della coscia sinistra e quasi sicuramente salterà il match contro il Cosenza. Restano da monitorare le condizioni di Broh e Di Mariano, con quest’ultimo che farà ulteriori esami sperando di poter scongiurare l’ipotesi di una fine anticipata del suo torneo cadetto, come già accaduto per Elia e Stulac. Assenti, infine, per febbre anche Buttaro e Lancini ma dovrebbero facilmente recuperare in vista della sfida del “Barbera” di lunedì.