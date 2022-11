Palermo, contro il Parma è il momento della “vecchia guardia”

Per il match contro gli uomini di Pecchia alcuni dei protagonisti della passata stagione potrebbero trovare maggiore spazio

PALERMO – Nel momento più delicato della stagione il Palermo, dopo il successo scaccia-crisi contro il Modena, può contare sulla “vecchia guardia” della Serie C. Fra infortuni e condizioni fisiche non ancora ottimali, contro il Parma alcuni dei protagonisti della cavalcata trionfale della passata stagione potrebbero trovare maggiore spazio, chance importante per convincere il tecnico Corini e guadagnare qualche posizione nelle gerarchie rosanero.

VALENTE INAMOVIBILE, NUOVA CHANCE CRIVELLO

Nell’undici titolare contro il Parma vi sarà sicuramente Nicola Valente. Dopo la gara di Ascoli, la prima sconfitta casalinga del Palermo dopo mesi di imbattibilità, l’ex Carrarese ha iniziato a vedere il campo soltanto nei minuti finali di gara a scapito di Elia, al quale Corini ha affidato il ruolo di ala destra. Il grave infortunio occorso al classe 1999 ha aperto a Valente le porte della titolarità, già conquistata nel match vittorioso contro il Modena nella quale ha trovato anche la via del gol. Dopo tanta panchina adesso Valente si può ritenere uno degli inamovibili della “vecchia guardia” insieme a Brunori e Marconi, pronto a consolidare la propria posizione sull’out di destra.

Decisamente diversa la situazione di Roberto Crivello, convocato un po’ a sorpresa e gettato nella mischia nel secondo tempo della sfida contro il Modena. Anche per il terzino palermitano galeotto fu il match contro l’Ascoli, l’ultimo giocato prima di una serie di mancate convocazioni (eccezion fatta per la panchina contro il Genoa) che lo hanno portato ai margini della squadra. Visti gli infortuni di Sala e Buttaro e con un Devetak ancora fuori condizione, per Crivello si è ripresentata l’occasione per scendere nuovamente in campo e anche contro il Parma è vivo il ballottaggio con il terzino serbo per giocare dal primo minuto.

IL SOSTITUTO DI DI MARIANO

Un altro potenziale forfait in vista della sfida di sabato 5 novembre è quello di Francesco Di Mariano. L’ala palermitana, in questi giorni, si è allenata a parte a causa di un problema fisico e c’è il serio rischio che non riesca a recuperare in tempo per la gara contro il Parma. L’assenza di Di Mariano, oltre ad aprire a nuovi potenziali scenari tattici, potrebbe essere l’occasione per vedere in campo qualcuno della “vecchia guardia rosanero”.

Tra questi il più papabile potrebbe essere Roberto Floriano, anche lui schierato con il contagocce dopo l’exploit di inizio campionato nel ruolo di trequartista alle spalle di Brunori. Il classe 1986, sia per ruolo che per caratteristiche, sembrerebbe ad oggi il candidato ideale per giocare sull’out di sinistra con licenza di accentrarsi e tentare l’imbeccata vincente in area come fatto proprio da Di Mariano contro il Modena.

Possibile ma più defilata, quantomeno dal primo minuto, l’ipotesi Edoardo Soleri. Davvero pochissimo lo spazio racimolato finora dall’attaccante rosanero che, dopo la sconfitta interna contro il Sudtirol, non ha più visto il campo raccogliendo quattro panchine consecutive. L’assenza di Di Mariano, qualora dovesse dare forfait, potrebbe aprire spazio importante anche per Soleri che potrebbe subentrare a Floriano per provare a tornare il “bomber dalla panchina” della passata stagione.