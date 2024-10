Palermo, controlli della polizia in centro città: identificate 50 persone

Elevate pure sanzioni per violazione del codice della strada

PALERMO – Gli agenti della polizia di Stato, nella giornata di ieri, martedì 1 ottobre, hanno presidiato e controllato diversi assi viari, in particolare la via Maqueda, parte alta via Torino, piazza S.Antonino, via Oreto, corso dei Mille, via Lincoln, via Roma fino a via Calderai.

In queste vie sono stati effettuati servizi improntati alle linee guida del protocollo di “controllo integrato del territorio”.

L’esito dei controlli in centro

Complessivamente sono state identificate 51 persone, di cui uno sottoposto a misura cautelare e 20 risultati avere precedenti di polizia, hanno controllato 17 veicoli, elevate 4 sanzioni al Codice della Strada ed effettuato un sequestro amministrativo.