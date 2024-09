Palermo, giro di vite alla Vucciria e Borgo Vecchio: controlli a raffica VIDEO

Tutte le forze dell'ordine in campo

PALERMO – Intensificati i controlli alla Vucciria in piazza Sant’Anna e nel quartiere Borgo Vecchio. Sono state identificate 144 persone, 33 delle quali risultavano avere precedenti penali e o di polizia; controllati 26 veicoli, elevate 8 contravvenzioni, due le patenti ritirate, notificate sanzioni amministrative per 60 mila euro.

I provvedimenti adottati

Effettuati anche un sequestro e un fermo amministrativo. Nel corso dei controlli è stata identificata e denunciata una persona sulla quale gravava un Daspo urbano emesso dal questore di Palermo che gli aveva imposto il divieto di avvicinarsi proprio all’area interessata dai controlli.

Tensione in via Roma

Momenti di tensione la scorsa notte in via Roma, a Palermo, dove due ragazze sono venute alle mani e nel parapiglia altri ragazzi hanno rotto bottiglie e lanciato monopattini elettrici e biciclette in mezzo alla strada rischiando di colpire gli automobilisti. Casi del genere vengono segnalati costantemente dai residenti. Sono intervenuti poliziotti, carabinieri, finanzieri e vigili urbani, con il supporto del personale dell’Asp.

Nel dettaglio le sanzioni amministrative riguardano la non autorizzata occupazione di suolo pubblico, la mancanza del manuale di autocontrollo Haccp, la violazione del regolamento sui dehors, la mancanza di Scie, l’impiego di lavoratori “in nero”.