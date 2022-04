Palermo, convenzione Amat-Sispi per la gestione dei servizi informatici

Firmata l'intesa tra i vertici delle società

PALERMO – Sispi e Amat hanno siglato la nuova convenzione tra le due società per lo sviluppo e la gestione di sistemi informativi dedicati all’erogazione dei servizi di mobilità urbana. L’accordo prevede: servizi di hosting e conduzione tecnica del sistema informatico dell’Azienda titolare del servizio pubblico di mobilità urbana, secondo un modello di gestione e concreto e coerente, in grado di far fronte a servizi evoluti strumentali alla mobilità urbana; prevede inoltre i cd. “servizi a consumo”, che comprendono tutte le attività volte ad assicurare sotto il profilo tecnico e gestionale, il funzionamento ordinario dei servizi che Amat mette a disposizione dei cittadini.

Anche nell’ambito di tale convenzione che Sispi continuerà a progettare e sviluppare sistemi innovativi che l’azienda trasporti di Palermo mette a disposizione dei suoi utenti: dallo sviluppo e la gestione dei servizi smart offerti attraverso l’app PalerMobilità – utilizzando la quale il cittadino può accedere ai parcheggi a sosta tariffata, acquistare i biglietti per autobus e tram ed i pass ZTL – alla gestione dei sistemi di bordo della flotta degli autobus in grado, tra l’altro, di tracciare ed ottimizzare percorsi e fornire le informazioni su tempi e tragitti degli autobus.