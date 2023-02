Palermo: Corini entra in diffida, Segre e Mateju saltano il Frosinone

I verdetti del Giudice Sportivo

1' DI LETTURA

Al termine della 24ª giornata del campionato di Serie B, il Giudice Sportivo ha emesso i verdetti in merito ad ammende e squalifiche nel campionato cadetto. Tra questi, si evidenziano le assenze per squalifica per una giornata di campionato dei calciatori rosanero Jacopo Segre e Ales Mateju. Il tecnico del Palermo Eugenio Corini, dopo la quarta ammonizione dalla panchina, entra in diffida. Di seguito, parte della nota ufficiale diramata dalla Lega Serie B.

“CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MATEJU Ales (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SEGRE Jacopo (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

[…]

ALLENATORI

AMMONITI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

CORINI Eugenio (Palermo)“.