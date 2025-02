L'aggressione ieri pomeriggio

PALERMO – Rapina ieri pomeriggio, giovedì 20 febbraio, in via Patti allo Zen. Alle 17:30 un corriere della Mas Trasporti, che lavora per conto di Sda, è stato aggredito da un uomo con il volto coperto da un passamontagna.

Gli ha strappato via il borsello con 300 euro ed è fuggito a piedi. Nel corso della colluttazione il corriere ha riportato una ferita al dito al dito. Sull’episodio indagano i carabinieri.