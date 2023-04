Palermo, Mateju: “Testa al Cosenza. Insieme ai tifosi per andare ai play-off”

"Sto bene qua con la mia famiglia, spero di rimanere"

PALERMO – Parola ad Ales Mateju. Il duttile difensore del Palermo, intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club rosanero, è già proiettato alla prossima sfida contro il Cosenza. L’obiettivo dei siciliani rimane quello di piazzarsi in zona play-off: “La sconfitta contro il Parma è un peccato, ma mancano altre sette partite. L’ultima gara è già passata, dobbiamo pensare già alla prossima partita. Non voglio dire che qualcosa non ha funzionato, è vero abbiamo preso due gol ma ora dobbiamo pensare solo al Cosenza. Se ci sono tanti nostri tifosi è sempre bello perché così sembra di giocare in casa e per noi è molto importante. Vogliamo continuare così, con tanti tifosi sugli spalti per andare ai play-off tutti insieme”.

“Sappiamo che il Cosenza è una squadra in forma, ha vinto le ultime tre partite. Dobbiamo dare il massimo per puntare a vincere – prosegue Mateju -. Sappiamo che il club ha fatto dei biglietti speciali in vista delle ultime gare, speriamo anche che i tifosi vengano allo stadio e ci spingano tanto. Abbiamo tante possibilità di andare ai play-off e abbiamo bisogno di loro. Fare parte di una squadra del City Group è bello, hanno squadre importanti come il Manchester City e adesso anche il Palermo. Palermo non è solo una grande città, ma anche una grande squadra con una grande storia”.

“Questa rimane una grande esperienza per me, voglio rimanere qua e vedremo cosa succederà a fine stagione. Posso giocare in diverse posizioni in difesa, ma per me è comunque importante poter giocare così da avere fiducia per poter occupare più posizioni in campo. Mi trovo molto bene qua, anche con mia moglie. Non ho molto tempo ma se posso esco a Mondello con lei oppure andiamo a cenare fuori con i compagni di squadra. Anche se ho poco tempo perché devo pensare ad allenarmi e a giocare. Sono diventato papà da poco e sono molto contento. Palermo per il futuro di mio figlio è una bella città, quindi io e mia moglie siamo contenti di essere qua”, ha concluso il difensore dei rosanero.