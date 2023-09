Palermo-Cosenza, Brunori: “Nessun gol? Ci sono già passato”

"Oggi una partita aperta"

“È stata una partita aperta, abbiamo avuto più difficoltà ad arrivare bene in porta”. Così Matteo Brunori prova a dire la sua al termine di Palermo-Cosenza, vinta di misura dai calabresi con un gran gol di Canotto. “Fa parte di un percorso, abbiamo la forza e la qualità per affrontare subito questa partita e guardare a martedì”.

“Ancora nessun gol per me? L’ho già passata questa cosa, mi dispiace soprattutto per la squadra – ammette Brunori -. Sono contento però dell’apporto che cerco di dare e dell’impegno che metto. In avanti dobbiamo ancora affinare alcune cose, ma ci alleniamo duramente per far uscire tutto in automatico. Sul tiro dopo il pressing di Lucioni ho provato ad anticipare il tiro, ma non posso piangermi addosso per un episodio. Testa bassa, domani ci alleniamo e martedì giochiamo”, ha concluso l’attaccante del Palermo.