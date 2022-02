Le modifiche da conoscere.

La vaccinazione cambia nel senso dell’approccio. A Palermo la gran parte della popolazione – praticamente quasi tutti – è vaccinata con due dosi e anche le terze dosi procedono. Ma, adesso, la strategia dell’Ufficio del Commissario si modifica, proprio per accelerare con il richiamo: sempre meno si aspetterà la città nell’hub della Fiera, sempre più le si andrà incontro.

Vaccini a domicilio

“Intanto – dice il commissario per l’emergenza Covid, il dottore Renato Costa – possiamo dare una buona notizia: abbiamo concluso le vaccinazioni domiciliari in agenda. Quindi, se qualcuno ha ancora bisogno di una somministrazione a domicilio, perché ha difficoltà di qualche tipo, ce lo faccia sapere. Lo andremo a trovare volentieri, come è accaduto per tutti gli altri. Adesso toccherà ai vaccini nelle scuole”.

Vaccini a scuola

“Abbiamo mandato le lettere ai presidi e presto comunicheremo il calendario – continua il commissario Costa -. Credo che dalla settimana prossima saremo in grado di portare i vaccini direttamente a scuola, agevolando ancora di più tutti. E’ il senso della medicina di prossimità, il servizio che va incontro al territorio, che non aspetta”.

Vaccini in aeroporto

Come abbiamo scritto: l’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo sarà hub vaccinale per due giorni (nella foto), giovedì e venerdì prossimi: medici e infermieri somministreranno i vaccini anti.covid a chi ne farà richiesta. Qui tutti i dettagli. Un’altra tappa importante. Più saremo tutti immunizzati, più avremo la possibilità di mettere da parte una stagione di tragedie.