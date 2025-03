Palermo-Cremonese, Gomes: “Non possiamo perdere così”

Il centrocampista: "Il mio gol? Non conta nulla, avevamo la vittoria in mano e abbiamo perso"

“Non possiamo perdere in questo modo”. Inizia così il commento di Claudio Gomes, centrocampista del Palermo, ai microfoni ufficiali del club rosanero dopo la sconfitta per 3-2 in casa contro la Cremonese. “Quando sei avanti 2-0 al 75′, non puoi permetterti di buttare via la partita. Dobbiamo dirci in faccia di aver sbagliato”.

“Il mio gol? Non conta nulla. I punti erano già nelle nostre mani e li abbiamo persi. Dobbiamo reagire e ripartire subito. Questa pausa servirà per ricaricare le energie e riflettere su quello che è successo”. Infine il calciatore francese ha commentato gli applausi dei tifosi rosanero al momento della sua sostituzione: “È stato un bel momento, ma non vale a nulla perché abbiamo perso e ci dispiace per loro”.