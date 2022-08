Palermo: crolla muro di palazzina, intervengono i pompieri

L'immobile, fatiscente e disabitato, probabilmente ha sofferto per anni di infiltrazioni d'acqua nel cemento. Nessun ferito.

PALERMO – Vigili del fuoco e agenti di polizia hanno lavorato tutta la notte per il crollo di parte del muro perimetrale di una palazzina fatiscente e disabitata in corso dei Mille, a Palermo. I detriti sono finiti in strada. Nessun ferito. Ad essere stata danneggiata soltanto un’automobile che era posteggiata proprio sotto la costruzione.

I pompieri hanno messo in sicurezza la zona e verificato se anche l’altra parte della palazzina rischiava di crollare. Si presume che la struttura abbia subito nel tempo delle infiltrazioni d’acqua che abbiano indebolito l’armatura interna di cemento. Le piogge dei giorni scorsi potrebbero aver dato il colpo di grazia.

In questi ultimi mesi si sono registrati diversi crolli a Palermo. Due nella centralissima via Roma, dove sono finiti per strada grossi balconi in muratura. Anche in quel caso nessuno è rimasto ferito.